Ксения Собчак высмеяла новые сумки-пакеты Balenciaga за 300 тыс. рублей

Balenciaga выпустила сумки с различными принтами и их сразу же высмеяла политик и журналистка Ксения Собчак. Стоимость этих сумок составляет 300 тыс. рублей, написала она в своем Телеграм-канале, передает Газета.ру.

«Balenciaga выпустила сумки с принтом хлеба, ягод и зелени. Отдать за пакеты, которые можно найти на даче у бабушки, просят 2 990 долларов (почти 300 тысяч рублей). Ну то есть пакет с пакетами — это от миллиона», — выразила свое недовольство Собчак.

Также журналистка опубликовала фото с новыми сумками бренда.

Источник фото: @ksbchk

Напомним: недавно Собчак в своих социальных сетях показала винтажную сумочку, за которую ведут охоту многие коллекционеры - это супервинтажный коллаб нулевых Мураками + Вьюттон. За нее ей предлагали просто безумные деньги.