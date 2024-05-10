Певица Анна Семенович рассказала, как повлиял на ее здоровье «русский Оземпик».

В соцсети артистка опубликовала снимок и сообщила, что все же одно побочное проявление она заметила, пишет Газета.ру.

«Побочка одна — я стройнею, и у меня уходит живот. А препарат называется Семавик — это российский аналог Оземпика», — написала Семенович.

Также она продемонстрировала джинсы, которые ей стали очень велики в области живота.

Источник фото: @ann_semenovich

Недавно Анна Семенович рассказала, что принимала «модный препарат» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса.

По ее словам, этот препарат снят с продажи, хотя некоторое время он был доступен и она его принимала. Также артистка призналась, что врач, у которого она консультировалась, ей сообщил, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.