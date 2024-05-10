Егор Крид собирается на год-два отказаться от выступлений на сцене и «просто пожить для себя»

Популярный российский рэпер и актер Егор Крид в настоящее время живет на две страны. Он бывает в США и в России. Судя по его планам, он уже устал от перелетов. Во время прямого эфира с подписчиками музыкант объявил, что решил на время уйти со сцены.

«Просто взять паузу, года на два. Просто пожить для себя», — объяснился Егор Крид.

Российский рэпер вдохновился решением американской знаменитости - Джастина Бибера. Поэтому, взяв паузу в выступлении на сцене, он не собирается откладывать творчество в сторону. Наоборот, намерен записать альбом и выпустить. А через несколько лет - еще один.

Первый трек для нового альбома Крид уже записал вместе с коллегой Jony.

Во время паузы на год-два исполнитель также хочет попробовать себя в продюсировании и продвижении молодых музыкантов.