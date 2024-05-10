Упал и умер: 27-летний рэпер Коста Тич скончался прямо на сцене от переутомления

Печальная весть пришла о кончине популярного южноафриканского рэпера Costa Titch (Костантинос Цобаноглу). Она шокировала поклонников. В возрасте 27 лет артист ушел из жизни прямо на сцене.

Сердце артиста испытало нагрузки

Официальный аккаунт исполнителя подтвердил эту информацию. Родные артиста сотрудничали с патологоанатомами для того, чтобы выяснить причину его внезапной кончины. Вскрытие показало, что сердце артиста испытало значительные нагрузки, о которых он, кажется, даже не подозревал.

Усталость и стресс только усугубили его состояние, приведя к сердечному приступу. Цобаноглу ушел из жизни в марте 2023 года на фестивале Ultra в Йоханнесбурге, впав на сцене. Эта потеря оставила многих его поклонников в глубоком горе.