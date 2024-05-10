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Продала вещи Владимира Высоцкого и общается с уральским бизнесменом: как живет и выглядит 86-летняя Марина Влади

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Продала вещи Владимира Высоцкого и общается с уральским бизнесменом: как живет и выглядит 86-летняя Марина Влади
Знаменитости
Источник фото: соцсети Марины Влади

Актриса Марина Влади уже несколько лет распродает вещи, которые у нее остались от Владимира Высоцкого.

В 2015 оду она устраивала аукцион с его вещами, а также продала последнее его стихотворение, которое он написал за несколько недель до смерти, пишет Леди Мейл.ру. Продала она и его посмертную маску, и загородный дом под Парижем, в котором они жили вместе. А в 2023-м она отдала на аукцион в Екатеринбурге негативы с изображениями Владимира Высоцкого.

Источник фото: lady.mail.ru

Сейчас она ведет уединенную жизнь в Париже. Ей уже 86 лет и общается она только с сыновьями, их семьями и небольшим количеством близких друзей.

Среди ее друзей уральский бизнесмен Андрей Гаврилов. Он давний поклонник творчества Высоцкого. Это он построил в Екатеринбурге многоэтажный бизнес-центр «Высоцкий».

В 2020 году Мария Влади провела почти весь год дома, так как боялась коронавируса. Когда появилась возможность, она вакцинировалась.

С 2015 года она не общается с журналистами после инцидента с девушкой, которая представилась польской журналисткой и говорила по-русски. Она уговорила звезду дать еи? интервью, рассказав, что иначе ее уволят. Марина Влади согласилась, а потом была неприятно удивлена, когда увидела себя в эфире ток-шоу Андрея Малахова на Первом канале. Интервью было нарезано на куски, а многие фразы вырваны из контекста.

Источник фото: lady.mail.ru

В 2017 ее уговорил на интервью редактор «КП.ру». Но давала она короткие односложные ответы. Которые потом дополнил Андрей Гавриловский.

Несмотря на свой возраст, сейчас Марина Влади старается вести активный образ жизни. Она гуляет по Парижу, занимается на велотренажере.

К счастью, знаменитость не страдает от серьезных проблем со здоровьем. Но у нее все же ухудшается зрение.

Информационное агентство «Informing»

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