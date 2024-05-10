Стали известны все участники финала «Евровидения-2024»

Второй полуфинал «Евровидения» в Мальме завершился вчера, представив зрителям 16 участников со всего мира. По его результатам были выбраны последние 10 финалистов. Среди них есть представители Швейцарии, Израиля, Австрии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Грузии, Армении.

Ранее, в первом полуфинале, который прошел 7 мая 2024 года, были определены первые 10 финалистов. Это Сербии, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Несмотря на очень напряженную обстановку, Европейский вещательный союз не исключил Израиль из числа участников.

Финал музыкального события запланирован на 11 мая.