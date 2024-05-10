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Алиса Вокс раскрыла причину ухода Юлии Коган из «Ленинграда»

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Алиса Вокс раскрыла причину ухода Юлии Коган из «Ленинграда»
Знаменитости
Источник фото: @alisavox

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс рассекретила волнительные моменты своих отношений с коллегой Юлией Коган после того, как та вернулась из декретного отпуска. 

Вокс описывает спокойное начало своего пути в группе, однако с возвращением Коган обстановка там кардинально изменилась. По словам Вокс, Коган и еще два участника создали напряженную атмосферу, вызвав «сценическую ревность», что стало причиной этого конфликта.

Перед каждой репетицией молилась

Ситуация настолько обострилась, что Сергей Шнуров был вынужден выбрать между двумя солистками, и в результате Коган была уволена. Этот конфликт глубоко задел Алису Вокс, которая призналась, что перед каждой репетицией или выступлением молилась. 

Несмотря на уход Коган, травля со стороны иных участников продолжалась. С другой стороны, Юлия отказывается комментировать обвинения и сосредоточена на своей сольной карьере, избегая воспоминаний о прошлом в «Ленинграде».

Информационное агентство «Informing»

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