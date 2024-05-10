Израиль считает Пугачеву и других российских артистов своими гражданами

Российские артисты-репатрианты, такие как Алла Пугачева, считаются израильтянами. Такое заявление сделала посол Израиля в РФ Симона Гальперин в эксклюзивном интервью. По ее словам, они удачно интегрировались в стране, пишет tass.ru.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — передает ТАСС слова Гальперин.

Она добавила, что лично не встречалась с Пугачевой, но помнит ее песни. Дипломат выразила свою радость по поводу успешной интеграции репатриантов. К примеру, в Израиле есть театр «Гешер», в котором проводятся спектакли на русском языке. По словам израильского дипломата, ее страна рассматривает Пугачеву и других российских артистов, переехавших на землю обетованную, как полноправных израильтян.

Получила гражданство Израиля

Приехавшие в Израиль музыканты и актеры не испытывают сложностей. Период адаптации ими пройден успешно, заявила посол. Недавно стало известно, что благодаря мужу, иноагенту Максиму Галкину, мать которого является еврейкой, осенью минувшего года Пугачева получила гражданство Израиля.