38-летняя Ирина Шейк без лифчика снялась с ребенком-роботом

Ирина Шейк представлена в новом фотосете для журнала Print Magazine. Она предстала на снимках с необычными образами от фотографа Дрю Викерса без бюстгальтера, в черных латексных трусах, позирующую с маленьким ребенком-роботом Schiaparelli. Ее прическа и макияж выполнены в естественном стиле.

Ирина много лет проживает в США, воспитывая дочь от Брэдли Купера, которая родилась в марте 2017 года. После расставания пара договорилась о совместной опеке над их общим ребенком.

Недавно Шейк посетила ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. Она привлекла внимание облегающим макси-платьем, украшенным кристаллами Swarovski. Образ был дополнен стильными каффами, браслетами, колье.

Источник фото: @irinashayk