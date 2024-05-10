Певица Семенович показала живот, похудевший от Оземпика

Анна Семенович делится своим опытом использования «русского Оземпика». Это аналог препарата Семавик для похудения и сокращения объемов живота.

Звезда выложила фотографии, демонстрирующие результаты, включая джинсы, которые теперь больше по размеру в области талии.

Источник фото: @ann_semenovich

В апреле артистка призналась, что она действительно использовала этот препарат, но по назначению врача, затем он был снят с продажи из-за высоких рисков для человеческого здоровья.

Эндокринолог предупредил Семенович о возможных опасностях от его применения.

Анна, напомним, стала известной благодаря участию в группе «Блестящие». После ухода из популярного коллектива в 2008 году она начала сольную карьеру, выпустив дебютный альбом.