Журналистка Собчак высмеяла певицу Нюшу за перемену образа

Ксения Собчак не осталась в стороне, высмеяв певицу Нюшу за ее радикальные изменения образа прямо в своем Телеграм-канале. Она отреагировала на изменения в облике исполнительницы, отметив, что артистка кардинально изменила свой стиль, привлекая к этому стилиста, удаляя «прежние» фотографии и стремясь к статусу модной иконы, напоминающей блогершу Иду Галич.

Нюша, напомним, пережила несколько значимых этапов в своей жизни. Это выход замуж в 2017 за бизнесмена Игоря Сивова, рождение дочери в 2018 и появление на свет сына в 2021 году. Однако слухи о разводе подтвердились 7 мая. Несмотря на это, певица заявила о сохранении хороших отношений с бывшим мужем.