44-летней Виктории Боне предложили 50 миллионов рублей за ночь с олигархом

Телеведущая Виктория Боня поделилась, что ей предложили провести ночь с олигархом за 50 миллионов рублей, но она отказалась. Как призналась теледива, ее поклонники иногда предлагают ей необычные встречи, даже с щедрыми предложениями. Однако звезда предпочитает уважение и внимание, а не просто деньги.

После отказа она узнала, что мужчина оказался богатым, но это все равно не изменило ее решение. Боня подчеркнула сложности в личной жизни, отметив, что последние отношения закончились еще в начале года. Теперь она рассматривает возможность отношений с более зрелыми мужчинами, особенно если они миллиардеры.