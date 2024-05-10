Кристина Асмус рассказала, как однажды массажист предсказал её судьбу

Кристина Асмус столкнулась с проблемами со здоровьем из-за перегруженного графика работы. Для улучшения состояния здоровья артистка начала посещать массаж в центре восточной медицины.

Во время первой встречи с массажистом он ей предсказал поездку в горы, что оказалось верным, хотя Кристина не поделилась этой информацией со специалистом. Несмотря на съемки в Хорватии, она в конце концов оказалась на Алтае, осуществив запланированное путешествие.

Подруга Зои Бербер выразила радость за Кристину и пожелала ей поберечь здоровье и наслаждаться путешествиями. Асмус также отметила, что поездка помогает ей редко курить, что является дополнительным бонусом.