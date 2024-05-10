Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей

Артист - человек, который себе не принадлежит. Эту фразу очень часто любят во время своих интервью произносить многие творческие люди. А актриса Лариса Голубкина считает, что по этой причине артистам в принципе не стоит заводить детей.

В беседе с kp.ru она вспомнила о трудностях в общении с дочерью Марией после того, как та повзрослела и вышла замуж. И это, полагает Голубкина, результат того, что ее не было рядом со своим ребенком на этапе внутренней трансформации.

«Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества. А я с собой-то не могла разобраться», — говорит актриса.

Лариса Голубкина в этой связи озвучила мнение, что артисткам в принципе не стоит заводить детей. Но если это невозможно, следует сделать паузу в своей творческой деятельности и заняться воспитанием своих наследников.

Мать Марии Голубкиной считает, что всем деятелям отечественного кинематографа надо брать пример с Марии Порошиной. По крайней мере, в аспектах воспитания детей. Порошина, будучи многодетной матерью, справляется и с ними, и в кино успевает играть.