Информинг » Знаменитости » Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей

Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей

Image 16+
Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей
Знаменитости
Источник фото: @lidonchik

Артист - человек, который себе не принадлежит. Эту фразу очень часто любят во время своих интервью произносить многие творческие люди. А актриса Лариса Голубкина считает, что по этой причине артистам в принципе не стоит заводить детей.

В беседе с kp.ru она вспомнила о трудностях в общении с дочерью Марией после того, как та повзрослела и вышла замуж. И это, полагает Голубкина, результат того, что ее не было рядом со своим ребенком на этапе внутренней трансформации.

«Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества. А я с собой-то не могла разобраться», — говорит актриса.

Лариса Голубкина в этой связи озвучила мнение, что артисткам в принципе не стоит заводить детей. Но если это невозможно, следует сделать паузу в своей творческой деятельности и заняться воспитанием своих наследников.

Мать Марии Голубкиной считает, что всем деятелям отечественного кинематографа надо брать пример с Марии Порошиной. По крайней мере, в аспектах воспитания детей. Порошина, будучи многодетной матерью, справляется и с ними, и в кино успевает играть.

Информационное агентство «Informing»

40-летняя актриса Наталья Рудова показала фигуру в бикини

40-летняя актриса Наталья Рудова показала фигуру в бикини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
44-летней Виктории Боне предложили 50 миллионов рублей за ночь с олигархом

Сегодня, 12:58

Кристина Асмус рассказала, как однажды массажист предсказал её судьбу

Сегодня, 12:58

Журналистка Собчак высмеяла певицу Нюшу за перемену образа

Сегодня, 12:43

Певица Семенович показала живот, похудевший от Оземпика

Сегодня, 12:38

Израиль считает Пугачеву и других российских артистов своими гражданами

Сегодня, 12:23

38-летняя Ирина Шейк без лифчика снялась с ребенком-роботом

Сегодня, 12:18

Алиса Вокс раскрыла причину ухода Юлии Коган из «Ленинграда»

Сегодня, 11:38

Продала вещи Владимира Высоцкого и общается с уральским бизнесменом: как живет и выглядит 86-летняя Марина Влади

Сегодня, 11:28

Стали известны все участники финала «Евровидения-2024»

Сегодня, 11:13

Упал и умер: 27-летний рэпер Коста Тич скончался прямо на сцене от переутомления

Сегодня, 11:13

Егор Крид собирается на год-два отказаться от выступлений на сцене и «просто пожить для себя»

Сегодня, 10:18

Певица Анна Семенович рассказала, как повлиял на ее здоровье «русский Оземпик»

Сегодня, 07:48

Ксения Собчак высмеяла новые сумки-пакеты Balenciaga за 300 тыс. рублей

Сегодня, 01:13

Анна Калашникова дала совет певице Нюше после развода

Вчера, 20:48

Организм Полины Гагариной не выдержал нагрузки: певица под капельницей

Вчера, 20:28

Юрий Кузнецов о встречах с Иваном Краско: «Для меня честь пригласить Ивана »

Вчера, 20:08

Солистка группы «Чи-Ли» Ирина Забияка пожаловалась на выгорание из-за славы

Вчера, 19:08

Помощник Зайцева: сын модельера Егор ненавидел отца

Вчера, 18:33

Наташу Королеву вырезали из телеверсии концерта в Кремле, приуроченного Дню Победы

Вчера, 18:03

Виктория Боня бросила молодого немца и заявила, что ей «хватит по мальчикам скакать» - теперь мечтает о 60-летнем миллиардере

Вчера, 17:38

Новости партнеров
2023
ru-RU