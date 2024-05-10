Без комплексов: Слава показала располневшую фигуру

Певица Слава опубликовала откровенный снимок с располневшей фигурой. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Известная певица Слава всегда охотно делится со своими подписчиками фотографиями и видео из своей жизни. Сейчас она отдыхает в Сочи, отмечая все майские праздники, при этом артистка не скрывает, что позволяет себе на этих кратковременных каникулах многое. Так, судя по снимкам, в ходе домашних посиделок стол просто заставлен разнообразными вкусностями — шашлыками, овощами, гарнирами и зеленью.

Певица любит поесть

Певица никогда не отрицала, что любит поесть, несмотря на «осложнения» в виде лишних килограммов. Однако изменения в фигуре ее не очень-то печалят, а иногда даже просто нравятся. Она сама признается, что в юности не ощущала своей женственности, а сейчас она начала в ней просыпаться.

Сегодняшний откровенный снимок, где артистка предстала в маленьких плавках, показал ее немного округлившуюся фигуру.

«Кто-то худеет, а кто-то я», — иронично подписала фото Слава.

Чтобы избежать «побочных эффектов», Слава, возвращаясь с отдыха, идет к специалистам, которые и помогают ей обрести прежние формы. По словам артистки, в Москве в ее распорядок дня входят ежедневные тренировки на беговой дорожке — не менее 30 минут в ускоренном темпе. При этом Слава признается, что физические нагрузки даются ей непросто.