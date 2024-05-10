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Диана Гурцкая поделилась с поклонниками кусочком «закулисной магии»

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Диана Гурцкая поделилась с поклонниками кусочком «закулисной магии»
Знаменитости
Источник фото: @diana.gurtskaya.official

Певица Диана Гурцкая поделилась со своими поклонниками «кусочком закулисной магии». Певица опубликовала фото, на котором запечатлена за кулисами вместе со своим повзрослевшим сыном от покойного супруга Петра Кучеренко.

Гурцкая поведала, что они с сыном решили выступать на сцене вместе даже после завершения участия в проекте «Две звезды».

«Двойная ответственность — выходить на сцену с любимым сыном, — констатировала Диана. — Делюсь с вами кусочком закулисной магии».

Сын поддерживал Гурцкую после смерти отца

Константину, сыну Гурцкой и Кучеренко, 16 лет. С момента смерти его отца минул уже год. Все это время парень был рядом с матерью и поддерживал ее. Как оказалось, даже на сцене.

Диана после гибели мужа долго не появлялась на публике. А потом все же решила вернуться к выступлениям.

Поклонники поблагодарили исполнительницу за «кусочек закулисной магии» и отметили, что Константин, взрослея, становится копией своего отца.

Муж Дианы Петр Кучеренко скончался 20 мая минувшего года, возвращаясь на самолете в Россию из Кубы.

Информационное агентство «Informing»

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