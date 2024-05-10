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Олигархи Рублевки назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии

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Олигархи Рублевки назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии
Знаменитости
Источник фото: @chulpanofficial

Российская бизнес-элита называет уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову «предательницей», рассказала светская львица, актриса и певица Алена Кравец. Олигархи Рублевки, которые помогали ее благотворительному фонду, сегодня обвиняют актрису в лицемерии, пишет aif.ru. 

«Если ты так стесняешься своего российского происхождения, почему же не откажешься от звания народной артистки РФ, приносящего тебе дивиденды?» — заявляют они.

Российские бизнесмены считает закономерным, что у Хаматовой не складывается карьера за границей. 

«А кому она там особо нужна? Тем более без знания языков. Да еще и в русофобской Прибалтике!» — заявила Кравец.

Она упомянула, что в России Хаматова играла в театре Наций, а в Прибалтике есть только две нации - титульная и неграждане. К негражданам там относятся, как к обслуге, заявила светская львица. 

Кравец отметила, что отъезд народной артистки вызвал у россиян возмущение и разочарование. Россияне ей верили, перечисляли деньги в ее благотворительный фонд, но актриса сбежала за границу и сейчас поливает грязью свою страну, обратила внимание Кравец. 

Работа актрисы в Риге не задалась

Напомним, Чулпан Хаматова устроилась в труппу Нового Рижского театра, который возглавляет режиссер Алвис Херманис. Однако работа актрисы в Риге не задалась. Новый Рижский театр отменил премьеру спектакля «Гоголис. Nature morte» с участием Хаматовой. В нем  актриса должна была играть на трех языках.

Информационное агентство «Informing»

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