Олигархи Рублевки назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии

Российская бизнес-элита называет уехавшую в Латвию Чулпан Хаматову «предательницей», рассказала светская львица, актриса и певица Алена Кравец. Олигархи Рублевки, которые помогали ее благотворительному фонду, сегодня обвиняют актрису в лицемерии, пишет aif.ru.

«Если ты так стесняешься своего российского происхождения, почему же не откажешься от звания народной артистки РФ, приносящего тебе дивиденды?» — заявляют они.

Российские бизнесмены считает закономерным, что у Хаматовой не складывается карьера за границей.

«А кому она там особо нужна? Тем более без знания языков. Да еще и в русофобской Прибалтике!» — заявила Кравец.

Она упомянула, что в России Хаматова играла в театре Наций, а в Прибалтике есть только две нации - титульная и неграждане. К негражданам там относятся, как к обслуге, заявила светская львица.

Кравец отметила, что отъезд народной артистки вызвал у россиян возмущение и разочарование. Россияне ей верили, перечисляли деньги в ее благотворительный фонд, но актриса сбежала за границу и сейчас поливает грязью свою страну, обратила внимание Кравец.

Работа актрисы в Риге не задалась

Напомним, Чулпан Хаматова устроилась в труппу Нового Рижского театра, который возглавляет режиссер Алвис Херманис. Однако работа актрисы в Риге не задалась. Новый Рижский театр отменил премьеру спектакля «Гоголис. Nature morte» с участием Хаматовой. В нем актриса должна была играть на трех языках.