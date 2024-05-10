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Игоря Сивова заподозрили в желании нажиться на своем разводе с Нюшей

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Игоря Сивова заподозрили в желании нажиться на своем разводе с Нюшей
Знаменитости
Источник фото: @nyusha_nyusha

На днях певица Нюша и бизнесмен Игорь Сивов объявили о разводе. Артистка призналась, что вместе они уже давно не живут, но объявить о разводе решились, только когда были к этому готовы. Похоже, что теперь они намерены извлечь и дивиденды из своего разрыва.

Игорь Сивов в настоящее время продает билеты по 50 тысяч рублей на свое шоу по духовной проработке. Поклонники заподозрили его в желании нажиться на своем разводе.

Экс-супруг запустил продажу билетов на свое шоу

Экс-супруг запустил продажу билетов на свое шоу в Дубае сразу же после того, как было объявлено о разрыве, пишет woman.ru.

Издание обращает внимание на то, что Нюша тоже не осталась в стороне - в своем микроблоге она проанонсировала шоу своего экс-супруга.

Сивов в настоящее время зарабатывает деньги на духовных практиках и ретритах.

Шоу под названием «Proресурс» состоится 11 мая. Длительность его - 8 часов. Стоимость билетов - 100 тысяч, но первым 50 участникам они достанутся в полцены - за 50 тысяч.

Примечательно, что после объявления о разводе Игорь закрыл для подписчиков возможность оставлять комментарии под своими постами. Вероятно, с помощью такого нехитрого инструмента он решил пресечь хейт в свой адрес. А его было бы много. Сивова поклонники Нюши уже давно недолюбливали - с тех самых пор, как СМИ написали, что артистка простила ему измену.

Примечательно, что супруги, объявляя о разводе, подчеркнули, что по-прежнему остаются друг для друга близкими людьми.

Информационное агентство «Informing»

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