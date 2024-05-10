Стас Ярушин заявил, что зрители в реалити-шоу его больше не увидят

После скандала на «Звездах в Африке» актера Станислава Ярушина участие в реалити-шоу больше не прельщает. Он получил ценный опыт, «начудил» в хорошем смысле этого слова, сделал для себя определенные выводы. Этого на данном этапе достаточно.

Все, что делает, Ярушин рассматривает в качестве опыта

«Вообще все, что я делаю, я рассматриваю в качестве опыта. И я думаю, что больше вы меня в реалити-шоу не увидите», — заявил звезда сериала «Универ. Новая общага» в интервью ОК! .

43-летний актер признался, что друзьями в шоу-бизнесе он не обзавелся. С коллегами у него преимущественно деловые отношения.

Настоящих друзей у человека может быть не более трех. Если больше, говорит Ярушин, это уже приятельство, знакомство или «кентовство».

При этом он точно знает, что с возрастом дружбу заводить не сложнее.