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Актер Виталий Гогунский рассказал, почему вернулся к роли Кузи в «Универе»

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Актер Виталий Гогунский рассказал, почему вернулся к роли Кузи в «Универе»
Знаменитости
Источник фото: @gogunskv

Актер Виталий Гогунский в недавнем интервью рассказал о том, как провел годы после завершения сериала «Универ», пишет passion.ru. 

По его словам, 11 лет после ухода из сериала были для него феноменальными.  Актер занимался творчеством и путешествовал. Гогунский жил в монастыре, на Ибице и изучал разные культуры. 

Актер отметил, что поклонники просили его вернуться в «Универ». После слов продюсера Вячеслава Дусмухаметова Гогунский, сыгравший в ситкоме персонажа Кузю, все же принял это решение. Виталий также признался, что всегда мечтал играть героя, который напоминал бы Джо из сериала «Друзья». 

Гогунский  сказал, что его персонаж появится в сериале «Универ. 13 лет спустя» в обновленном виде. По замыслу создателей проекта, персонажи будут все те же, но только спустя более чем 10 лет. Это означает, что в их жизни многое должно изменится.

Разбогател и стал миллионером

Что касается Кузи, то он разбогател и стал миллионером. Виталий просто не мог отказаться от столь интересной роли. 

«Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок», - говорит актер.

Информационное агентство «Informing»

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