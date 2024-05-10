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Звезда «Ранеток» Янина Студилина после развода стала более аккуратной в личной жизни

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Звезда «Ранеток» Янина Студилина после развода стала более аккуратной в личной жизни
Знаменитости
Источник фото: @yanina_studilina

Актриса Янина Студилина, запомнившаяся зрителям по сериалу «Ранетки», не любит говорить о своей личной жизни, пишет starhit.ru. Брак с Александром Роднянским-младшим для Студилиной был связан со значительными переменами. 

Актриса нескольких лет прожила в США и Европе, но вернулась в Россию. Два года назад Янина развелась с мужем, дав тем самым повод для слухов и сплетен. Личная жизнь белокурой кинозвезды стала объектом для всевозможных догадок. 

«Я просто не скандальная личность, поэтому никому не нужны подробности обо мне. Я достаточно аккуратна с личной жизнью, не раскрываю подробности, не хожу ни на какие провокационные вечеринки, поэтому у меня не было и нет хейтеров», — призналась как-то 38-летней артистка.

В жизни Янины появился новый избранник

О появлении в жизни Янины нового избранника стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Студилина появилась на премьере фильма «Кентервильское привидение» в сопровождении Владимира Герасимова, сына звезды «Гостьи из будущего». Но Янина прошлась по красной дорожке  вместе с дочерью, а Герасимов остался в стороне. К слову, спутник актрисы оказался человеком не публичным. Он несколько раз снимался в кино, но выучился на юриста.

Информационное агентство «Informing»

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