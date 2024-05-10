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Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

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Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике
Знаменитости
Источник фото: @fan_kim__kardashian

Предметом обсуждения стала нестандартная операция по омоложению рук

После появления Met Gala этого года многие пользователи обсуждают Ким Кардашьян. Главным предметом обсуждения стала ее нестандартная операция по омоложению рук. Некоторые из пользователей считают, что звезда ТВ могла сделать необычную процедуру для того, чтобы достичь идеального внешнего вида. 

Обсуждения начались после сравнения фотографий теледивы, проведенного Даной Омари-Харрелл, ведущей блога о пластической хирургии. Она предполагает, что Ким могла использовать различные процедуры, включая радиесс, пересадку жира, скульптуру, лазерную шлифовку, филлеры, чтобы добиться такого ошеломительного результата.

Информационное агентство «Informing»

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