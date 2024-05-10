Информинг » Знаменитости » Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Image 16+
Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч
Знаменитости
Источник фото: @igorsivovv

Экс-муж Нюши Игорь Сивов привлекает внимание своим очередным шоу по духовной проработке, продавая билеты за 50 тыс. рублей. Несмотря на утверждения самой певицы о том, что ее бывший занимался саморазвитием и медитациями, поклонники подозревают его в попытках использовать развод для привлечения внимания. 

Официальное объявление о разводе пары было сделано недавно

Официальное объявление о разводе пары было сделано относительно недавно. Теперь Сивов продвигает свою духовную практику и, похоже, совершенно не грустит. Билеты обычно стоят от 100 тысяч рублей, но первые 50 участников смогут получить скидку 50%. Примечательно, что сама Нюша помогает бывшему мужу с рекламой в соцсетях. Сообщается, что а мероприятие запланировано на 11 мая. Продлится оно минимум 8 часов.

Информационное агентство «Informing»

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Лиза Арзамасова отселила сына Льва, чтобы на отдыхе в Белеке остаться с мужем Ильей Авербухом наедине

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Вчера, 23:13

Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

Вчера, 22:28

Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

Вчера, 22:28

Пригожин признался, будет ли смотреть «Евровидение»

Вчера, 22:23

Стала известна реакция Тарзана после патриотического жеста Королевой в Кремле

Вчера, 21:03

Публика заподозрила постройневшую Ким Кардашьян в самой необычной пластике

Вчера, 21:03

Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

Вчера, 21:03

Звезда «Ранеток» Янина Студилина после развода стала более аккуратной в личной жизни

Вчера, 20:03

Актер Виталий Гогунский рассказал, почему вернулся к роли Кузи в «Универе»

Вчера, 19:48

Яна Поплавская высказалась об «успешной интеграции» в Израиле Пугачевой

Вчера, 19:13

«Наташу линчевали публично»: как отреагировала Королева на ЧП в Кремле

Вчера, 18:43

Стас Ярушин заявил, что зрители в реалити-шоу его больше не увидят

Вчера, 18:23

Игоря Сивова заподозрили в желании нажиться на своем разводе с Нюшей

Вчера, 17:53

Олигархи Рублевки назвали причину провала Чулпан Хаматовой в Латвии

Вчера, 16:58

Диана Гурцкая поделилась с поклонниками кусочком «закулисной магии»

Вчера, 16:33

Без комплексов: Слава показала располневшую фигуру

Вчера, 16:08

Лариса Голубкина заявила, что артистам в принципе не стоит заводить детей

Вчера, 14:49

44-летней Виктории Боне предложили 50 миллионов рублей за ночь с олигархом

Вчера, 12:58

Кристина Асмус рассказала, как однажды массажист предсказал её судьбу

Вчера, 12:58

Журналистка Собчак высмеяла певицу Нюшу за перемену образа

Вчера, 12:43

Новости партнеров
2023
ru-RU