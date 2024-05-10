Бывший муж Нюши Игорь Сивов не горюет — распродает билеты на свое шоу по 50 тысяч

Экс-муж Нюши Игорь Сивов привлекает внимание своим очередным шоу по духовной проработке, продавая билеты за 50 тыс. рублей. Несмотря на утверждения самой певицы о том, что ее бывший занимался саморазвитием и медитациями, поклонники подозревают его в попытках использовать развод для привлечения внимания.

Официальное объявление о разводе пары было сделано недавно

Официальное объявление о разводе пары было сделано относительно недавно. Теперь Сивов продвигает свою духовную практику и, похоже, совершенно не грустит. Билеты обычно стоят от 100 тысяч рублей, но первые 50 участников смогут получить скидку 50%. Примечательно, что сама Нюша помогает бывшему мужу с рекламой в соцсетях. Сообщается, что а мероприятие запланировано на 11 мая. Продлится оно минимум 8 часов.