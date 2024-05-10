Певица Алена Апина показала фото после подтяжки подбородка и нарвалась на критику

59-летняя Алена Апина впечатлила публику своими новыми фотографиями после недавней процедуры лазерного липолиза подбородка. Это вмешательство позволило ей значительно улучшить внешний вид без хирургического вмешательства.

Поделившись опытом, Апина отметила, что шея и подбородок долгое время были ее комплексами, однако в настоящее время она очень гордится своим обновленным обликом благодаря этой процедуре.

Алена столкнулась с неожиданными комментариями о своей внешности в социальных сетях

На премьере кинофильма «Дурные деньги» Алена столкнулась с неожиданными комментариями о своей внешности в социальных сетях. Несмотря на это, Апина подчеркнула, что она не собирается переживать из-за мнений неизвестных людей и советует всем заниматься более интересными делами, чем обсуждение морщин.