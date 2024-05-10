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Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали

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Проскурякова и Николаев удивили холодностью друг с другом — чувства пропали
Знаменитости
Источник фото: @uliv_eronikafan

Выход нового клипа Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой на трек «Родные люди» вызвал обсуждения о состоянии их брака. Зрители не обнаружили в видеоклипе проявлений любви между партнерами, что лишь в очередной раз подкрепило их сомнения в стабильности отношений. 

Фанаты продолжают сомневаться

Несмотря на утверждения композитора о сохранении брака, фанаты продолжают сомневаться. Взаимодействие пары оценивается как холодное и лишенное страсти. Юлия хотя и старалась показать гармонию, Игорь не проявлял эмоциональности. 

Некоторые предполагают, что в браке Николаева отсутствует любовь к жене, а есть только терпимость. Искренность чувств Юлии вызывает меньше сомнений. Тем не менее некоторые считают, что ее поведение в клипе выглядит неискренним, что усиливает сомнения.

Информационное агентство «Informing»

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