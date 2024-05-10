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Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха

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Расставшаяся с IT-магнатом 22-летняя внучка Ротару показала нового жениха
Знаменитости
Источник фото: @iamsofiaeve

22-летняя внучка знаменитой артистки Софии Ротару представила общественности своего нового жениха в социальных сетях. София Евдокименко поздравила его с днем рождения. Девушка при этом не раскрыла его имя. 

Ранее внучка певицы встречалась с 33-летним Денисом Ждановым, миллионером из Forbes, вице-президентом по маркетингу в Нью-Йорке. О разрыве пары стало известно в прошлом году. Предположительно, это произошло из-за большой разницы в возрасте.

В Штатах София строит карьеру модели

София переехала из Киева в Лондон, затем в США. В Штатах она строит активно карьеру модели. В соцсетях делилась своими неудачами и советами по изучению иностранных языков.

Информационное агентство «Informing»

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