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Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

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Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Израиль считает Аллу Пугачеву и иных артистов-репатриантов из России израильтянами, отметив их успешную интеграцию в стране. Гальперин подчеркивает, что не имела возможности встретиться с Примадонной лично, но выразила признательность за ее вклад. 

Звезды и другие репатрианты из различных сфер не испытывают проблем в стране

Дипломат также подчеркнула, что звезды и другие репатрианты из различных сфер не испытывают проблем в стране, выступая на концертах и в театрах. Гальперин отметила работу «Гешера», проводящего спектакли на русском языке, а также выразила удовлетворение успешной интеграцией всех репатриантов в Израиле, пишет ТАСС.

Информационное агентство «Informing»

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