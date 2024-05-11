Израиль назвал своими гражданами Пугачеву и других российских артистов-репатриантов

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что Израиль считает Аллу Пугачеву и иных артистов-репатриантов из России израильтянами, отметив их успешную интеграцию в стране. Гальперин подчеркивает, что не имела возможности встретиться с Примадонной лично, но выразила признательность за ее вклад.

Звезды и другие репатрианты из различных сфер не испытывают проблем в стране

Дипломат также подчеркнула, что звезды и другие репатрианты из различных сфер не испытывают проблем в стране, выступая на концертах и в театрах. Гальперин отметила работу «Гешера», проводящего спектакли на русском языке, а также выразила удовлетворение успешной интеграцией всех репатриантов в Израиле, пишет ТАСС.