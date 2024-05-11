Певец Юрий Лоза назвал виновных в убийстве Владислава Листьева

Юрий Лоза высказал обвинения в адрес «финансовых воротил«, которые, по его мнению, стояли за убийством Владислава Листьева из-за его предложений о реформировании рекламной системы на ТВ. Тележурналист, известный своими программами на канале »ОРТ», был убит в 1995 году, что вызвало сильное общественное возмущение.

Листьев предлагал использовать средства от рекламы для создания собственных авторских программ

Согласно словам певца, Листьев предлагал использовать средства от рекламы для создания собственных авторских программ, что встретило сопротивление у «финансовых воротил». Он был убран для того, чтобы не помешать текущей схеме заработка. Юрий убежден, что это инициировало заказ на убийство, пишет Царьград.

«Листьев дорогу перешел финансовым воротилам тогдашнего телевидения, мешал, вот они его заказали», - резюмирует Лоза.