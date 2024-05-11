Давид Манукян рассказал о страданиях после разрыва с Бузовой

Новый эпизод телешоу «Сокровища императора» обещает зрителям захватывающие откровения участников. Давид Манукян, например, продемонстрирует свою мужественность, а Женя Ершов подарит цветы одной из участниц, выразив таким образом симпатию. В борьбе за приз в один миллион юаней остались сильнейшие пары.

Многие участники проекта показали себя с довольно неожиданной стороны

Хотя проект раскрыл грязные уловки некоторых игроков, многие показали себя с довольно неожиданной стороны. В последнем эпизоде Манукян смог примирить Ершова и Миногарову, выступив в роли посредника. Также Давид откровенно поделился путем самопознания, признавшись, что после разрыва в Ольгой Бузовой преодолел депрессию и стал собой. В ответ певица выразила свои эмоции, намекая на их прошлые отношения.

Участники проекта считают, что между Давидом и Ольгой все еще существуют чувства, хотя страх обидеть друг друга мешает им сделать следующий шаг.