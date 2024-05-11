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Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет

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Актриса Анастасия Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет
Знаменитости
Источник фото: @stasya_ru

Анастасия Задорожная удивила всех своих подписчиков, объявив о своей беременности. На фотографии, опубликованной в ее личном микроблоге, 38-летняя звезда показала беременный живот, объяснив таким образом временное отсутствие на публичных мероприятиях и в новых проектах.

Анастасия устала от постоянных разговоров и предположений о своем местонахождении

Актриса поделилась с поклонниками, что она устала от постоянных разговоров и предположений о своем местонахождении, поэтому решила поделиться радостной новостью о беременности. Свое «исчезновение« Анастасия объяснила в комическом стиле, шутливо отметив, что 5-й год »проваливается» на удобный матрас.

Задорожная, вышедшая замуж за Владимира Макарова в 2020 году, рассказала, что познакомились они на борту самолета, где обменялись контактными данными. 

Объявление артистки вызвало волну поздравлений и положительных комментариев от ее поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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