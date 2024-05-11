Принц Уильям сообщил, что происходит с онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям заявил в интервью каналу Sky News, что состояние принцессы Уэльской Кэтрин, проходящей лечение от онкологического заболевания, хорошее. Визит в больницу в Хью-Тауне подтвердил его слова, где он сообщил журналистам о ее благополучии.

Диагноз принцессы глубоко потряс ее подругу Амайю Арриету, которая поделилась, что семья Миддлтон сейчас переживает тяжелые моменты.

Принц Уильям берет на себя большую часть забот о детях, пока Кейт проходит лечение

Кейт обнародовала свое состояние в марте после операции в начале года. Принц Уильям берет на себя большую часть забот о детях, пока она проходит лечение, а король Великобритании также оказывает поддержку.

13-я годовщина свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон была отмечена в начале мая, когда они опубликовали черно-белую фотографию с их свадебной церемонии в социальных сетях.