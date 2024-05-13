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Продюсер Бабичев сообщил, у кого жюри украло победу на «Евровидении»

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Продюсер Бабичев сообщил, у кого жюри украло победу на «Евровидении»
Знаменитости
Источник фото: @golaneden

Критик Евгений Бабичев выразил мнение о том, что победу у израильской участницы Эден Голан на «Евровидении» украли из-за политических мотивов. Как заявил продюсер, жюри несправедливо оценило ее выступление. Он утверждает, что если бы это не произошло, Израиль смог бы одержать в этом году победу. 

Тем не менее, певица из Израиля оказалась в центре скандала из-за попадания ее имени в базу украинского сайта «Миротворец». Украина обвинила Голан в разных нарушениях, включая «легализацию оккупации Крыма», а также участие в антиукраинских мероприятиях. 

В конечном итоге победу одержал артист из Швейцарии Nemo с песней «The Code».

Информационное агентство «Informing»

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