Критик Евгений Бабичев выразил мнение о том, что победу у израильской участницы Эден Голан на «Евровидении» украли из-за политических мотивов. Как заявил продюсер, жюри несправедливо оценило ее выступление. Он утверждает, что если бы это не произошло, Израиль смог бы одержать в этом году победу.

Тем не менее, певица из Израиля оказалась в центре скандала из-за попадания ее имени в базу украинского сайта «Миротворец». Украина обвинила Голан в разных нарушениях, включая «легализацию оккупации Крыма», а также участие в антиукраинских мероприятиях.

В конечном итоге победу одержал артист из Швейцарии Nemo с песней «The Code».