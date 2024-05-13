Швейцария одержала победу на «Евровидении» этого года, но конкурс оказался под острым критическим взглядом. Вместо радости от музыки зрители стали свидетелями политических интриг и скандальных выступлений.

Год 2024-й привел к абсурдным высотам, где музыка уступила место шоку и вульгарности. Делегации стран прибегли к экстравагантным выходкам, чтобы привлечь внимание. Например, представительница Ирландии, Bambie Thug, вызвала широкое осуждение своим сатанинским обрядом на сцене. Группа Nebulossa из Испании представила скандальную песню «Zorra», сопровождаемую эротическими танцами бородатых мужчин на каблуках.

«Евровидение» отдаляется от музыкальных корней

Выступление Финляндии, Windows95man, со своим «No Rules!», вызвало негодование. Этот год подтвердил, что «Евровидение» отдаляется от музыкальных корней, превращаясь в цирк. Некоторые считают, что даже неудачное выступление лучше, чем его отсутствие. Это стало очевидно с Нидерландами, чье шоу в финале так и не состоялось из-за инцидента с певцом Йостом Кляйном.

Подверглась оскорблениям

Израиль столкнулся с проблемами из-за политических напряжений. Участница Эден Голан подверглась оскорблениям, и ее песня «October Rain» вызвала споры. Победителем стал швейцарский певец Nemo с песней «The Code».