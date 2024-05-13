Наташа Королева, пославшая в Кремле знак Зеленскому, получила новый удар судьбы

Фанаты Наташи Королевой выразили возмущение из-за решения вырезать выступления артистки с трансляции концерта в Кремле, посвященного 50-летию со дня строительства БАМа, а также с концерта ко Дню Победы. Это вызвало обвинения в ударах по артистке. Певицу убрали с обоих мероприятий без объяснения причин.

Некоторые фанаты рассматривают это как сознательное издевательство и вмешательство недоброжелателей. Есть предположения о том, что выход Королевой с георгиевской ленточкой послужил причиной, хотя это не должно было быть основанием для удаления ее выступлений.

MK.RU отмечает, что бойкот в адрес Наташи не сопоставим с другими скандальными событиями. Певицу ожидает появление на федеральных ТВ-каналах в качестве судьи в музыкальном проекте, однако ее неожиданное вырезание из трансляции вызвало глубокое расстройство.