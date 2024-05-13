Меган Маркл подверглась критике после выхода в платье с вырезом под грудью

Герцогиня Сассекская стала объектом критики из-за выбора платья «Виндзор» во время своего официального визита в Нигерию. Ее выбор наряда с вырезом под грудью для посещения школы вместе с супругом, принцем Гарри, вызвал негодование у некоторых членов общества. Это шелковое платье нежно-персикового оттенка из коллекции дизайнера Хайди Меррик было создано в 2018 году и получило название «Виндзор» в честь фамилии британской королевской семьи.

Источник фото: @meghan.markle.official

Однако пресса отметила, что Меган Маркл отказалась от исполнения королевских обязанностей, и, следовательно, носить подобные наряды может без проблем. Также принц Уэльский Уильям и его супруга почувствовали облегчение от новости о предстоящем визите принца Гарри в Лондон без супруги. Это связано с общими напряжениями в семье.