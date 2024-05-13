Новосибирский актер Кологривый вернулся к съемкам после скандалов и дебоша

После временного перерыва из-за скандала в Новосибирске, Никита Кологривый вновь активно вовлечен в творческую деятельность. После инцидента, произошедшего в одном из баров, артист временно отстранился от публичного пространства.

Однако, за последние несколько месяцев Никита активно радовал своих поклонников юмористическими роликами в социальных сетях. Недавно таже стало известно, что Кологривый вернулся к работе и в настоящее время он принимает участие в съемках нового кинофильма о группе «Комбинация». Финальные эпизоды ленты снимают в городе Саратове.