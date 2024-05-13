Полина Гагарина объяснила нежелание раскрывать имя избранника

Полина Гагарина предпочитает сохранять тайну своей личной жизни. В свежем интервью для Ютуб-канала журналистки Надежды Стрелец она поделилась своим взглядом на этот вопрос. Артистка говорит, что раскрывать имя возлюбленного имеет смысл лишь в случае, когда состоится свадьба.

Избранником певицы стал Станислав Миков

По мнению звезды эстрады, представлять своего партнера «официально и громко» не приемлет. Также Гагарина не желает публичных фото с ним на светских мероприятиях, считая это приемлемым после вступления в брак. Исполнительница выражает непонимание относительно интереса публики к ее личной жизни. В то же время, согласно слухам и сплетням, избранником певицы стал Станислав Миков. С танцором артистка, по слухам, встречается с минувшего года.