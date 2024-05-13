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Поплавская прокомментировала новость об интеграции Пугачевой в Израиле

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Поплавская прокомментировала новость об интеграции Пугачевой в Израиле
Знаменитости
Источник фото: @the_yana_poplavskaya

После заявления посла Израиля о успешной интеграции Аллы Пугачевой и других артистов в стране, актриса Яна Поплавская выразила свое мнение на этот счет. Она отметила, что большинство россиян уже не считает Пугачеву своей соотечественницей и не ждет ее возвращения. 

Поплавская подчеркнула, что на их взгляд, эти артисты стали иностранцами, и пусть они остаются там, где они находятся, без возвращения в Россию. 

Редко появляется в РФ

Следует отметить, что Алла Пугачева, вместе с семьей, уехала из России сразу после начала СВО. Она редко появляется в РФ и обычно на короткое время. Слухи говорят о том, что ее следующий визит запланирован на лето, когда она приедет решать вопросы, связанные с ее недвижимостью.

Информационное агентство «Informing»

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