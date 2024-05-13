Поплавская прокомментировала новость об интеграции Пугачевой в Израиле

После заявления посла Израиля о успешной интеграции Аллы Пугачевой и других артистов в стране, актриса Яна Поплавская выразила свое мнение на этот счет. Она отметила, что большинство россиян уже не считает Пугачеву своей соотечественницей и не ждет ее возвращения.

Поплавская подчеркнула, что на их взгляд, эти артисты стали иностранцами, и пусть они остаются там, где они находятся, без возвращения в Россию.

Редко появляется в РФ

Следует отметить, что Алла Пугачева, вместе с семьей, уехала из России сразу после начала СВО. Она редко появляется в РФ и обычно на короткое время. Слухи говорят о том, что ее следующий визит запланирован на лето, когда она приедет решать вопросы, связанные с ее недвижимостью.