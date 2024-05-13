Евгений Ершов признался в симпатии к Марии Погребняк

Евгений Ершов больше не скрывает своей симпатии к Марии Погребняк. Во время шоу, когда Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что кто-то из двух команд должен покинуть проект, Евгений выразил готовность уйти домой, чтобы дать возможность девушкам продолжить свою борьбу.

Оказал помощь девушкам

Во время одной из гонок он снова оказал помощь девушкам, предоставив им деньги, так как Алане и Марии не хватало средств на транспорт, чтобы добраться до места назначения. Благодаря Евгению, они смогли продолжить участие в соревновании. Блогер также решил выразить свои чувства к Марии Погребняк, подарив ей роскошный букет цветов как знак своей симпатии, пишет Вокруг ТВ.