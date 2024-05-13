Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пристрастии к алкоголю

Анастасия Волочкова в очередной раз отвергла обвинения общественности в чрезмерном употреблении алкоголя, называя их завистливыми сплетнями. Как подчеркнула балерина, она не придает значения слухам о своей личной жизни и живет на уровне творческой высоты.

Приписывают алкогольную проблему

В интервью для Ютуб-шоу «Мятные сплетни» танцовщица призвала критиков заняться своими делами, а не вмешиваться в ее жизнь. Волочкова также предположила, что ей приписывают алкогольную проблему из-за резких высказываний, которые она делает, пишет МК.

Как утверждает звезда, она не употребляет алкоголь вообще, поскольку считает, что люди предпочитают придумывать истории вместо того, чтобы принять правду.