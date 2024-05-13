Оксана Акиньшина завидует Светлане Ивановой: «Бесишь просто»

Светлана Иванова продолжает удивлять своих поклонников нестандартными образами. В своей последней фотосессии она воплотила образ француженки, позируя в стильной одежде и с аксессуарами в парижском стиле.

Актриса с удовольствием наслаждалась французским багетом, создавая атмосферу аутентичной парижской улицы.

Источник фото: @artistkaivanova

Коллеги и поклонники оценили ее стиль и красоту, оставляя восторженные комментарии под фотографиями. Однако, ее коллега Оксана Акиньшина выразила свою зависть, отметив, что Светлана великолепна и бесит ее.

«Иванова богиня, бесишь просто», — написала с завистью актриса.