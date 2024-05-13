СМИ обнародовали имена всех любимых мужчин 37-летней Виктории Дайнеко

Жизнь Виктории Дайнеко всегда была наполнена романтикой и драмой. Ее любовные истории вызывают интерес у российской публики. Певица призналась, что соперничество в индустрии искусства стало основной причиной ее неудач в отношениях.

Роман быстро завершился

Среди ее бывших партнеров — участники «Фабрики звезд», музыканты, дизайнеры. Она почувствовала нежные чувства к участнику Мигелю. Затем ее жизнь переплелась с музыкантом Павлом Артемьевым, однако их роман быстро завершился. В 2009 году Виктория встретила музыканта Дмитрия Бикбаева, с которым планировала совместное будущее, но их отношения также быстро закончились.

Свадьба так и не состоялась.

После этого она встречалась с исполнителем Алексеем Воробьевым и вступила в брак с Дмитрием Клейманом, но и эти отношения оказались неудачными. Наконец, Виктория была связана с дизайнером Оскаром Ренкелем, но их свадьба так и не состоялась.

Несмотря на неудачные романы в прошлом, сейчас у Виктории заметны позитивные изменения. Она утверждает, что с неизвестным геологом рядом чувствует себя счастливой и беззаботной. Пока они не строят будущих планов, лишь наслаждаются настоящим моментом.