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СМИ обнародовали имена всех любимых мужчин 37-летней Виктории Дайнеко

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СМИ обнародовали имена всех любимых мужчин 37-летней Виктории Дайнеко
Знаменитости
Источник фото: @victoriadaineko

Жизнь Виктории Дайнеко всегда была наполнена романтикой и драмой. Ее любовные истории вызывают интерес у российской публики. Певица призналась, что соперничество в индустрии искусства стало основной причиной ее неудач в отношениях. 

Роман быстро завершился

Среди ее бывших партнеров — участники «Фабрики звезд», музыканты, дизайнеры. Она почувствовала нежные чувства к участнику Мигелю. Затем ее жизнь переплелась с музыкантом Павлом Артемьевым, однако их роман быстро завершился. В 2009 году Виктория встретила музыканта Дмитрия Бикбаева, с которым планировала совместное будущее, но их отношения также быстро закончились. 

Свадьба так и не состоялась.

После этого она встречалась с исполнителем Алексеем Воробьевым и вступила в брак с Дмитрием Клейманом, но и эти отношения оказались неудачными. Наконец, Виктория была связана с дизайнером Оскаром Ренкелем, но их свадьба так и не состоялась. 

Несмотря на неудачные романы в прошлом, сейчас у Виктории заметны позитивные изменения. Она утверждает, что с неизвестным геологом рядом чувствует себя счастливой и беззаботной. Пока они не строят будущих планов, лишь наслаждаются настоящим моментом.

Информационное агентство «Informing»

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