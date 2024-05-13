Больной раком актер Владимир Стержаков заговорил о суициде

Российский киноактер Владимир Стержаков откровенно поделился опытом суицидальных мыслей во время эфира программы «Секрет на миллион». Артист признался, что долгое время он игнорировал свои страдания, пока здоровье не подвело его прямо во время спектакля.

Шансы на выздоровление минимальны

После госпитализации врачи обнаружили у него онкологическое заболевание, это привело к серьезной тревоге. Болезнь продолжала прогрессировать, распространяясь на кости, а Стержаков чувствовал, что шансы на выздоровление у него минимальны. Это привело его к мыслям о самоубийстве, даже до рассмотрения возможности окончания жизни на мосту.

Однако благодаря четырем операциям и лечению ему удалось победить болезнь. В настоящее время Стержаков проходит обследование каждые три месяца и радуется новой возможности жить.