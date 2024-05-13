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Сын Елены Яковлевой избавился от татуировки гроба на лице

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Сын Елены Яковлевой избавился от татуировки гроба на лице
Знаменитости
Источник фото: @valerevith_

Сын актрисы Елены Яковлевой, известной многим зрителям благодаря роли в детективном сериале «Каменская», избавился от татуировки с изображением гроба на своем лице. Журналисты издания «Комсомольская правда» отмечают, что Денис Шальных решился на такой поступок, потому как подобную тату категорически не одобряла его знаменитая мать.

При этом 31-летний наследник артистки не оставил место, где была нанесена татуировка, пустым. Теперь на его лице красуется изображение, которое напоминает щупальца осьминога.

Ищет девушку на сайте знакомств

Сейчас Денис Шальных активно ищет девушку на сайте знакомств. Под опубликованной на странице своего аккаунта фотографией он описывает себя барбером и музыкантом.

«Барбер, котопапа, gymrat, вокалист в митольной группе. 187 см 123 кг», — пишет сын Яковлевой.

Денис отмечает, что его потенциальная спутница должна разделять с ним интересы – в частности, любить проводить время за просмотром аниме.

Напомним:
Сына Дениса Елена Яковлева родила во втором браке с актером Валерием Шальных, за которого вышла замуж в 1990 году. Наследник артистки учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания в Москве, однако впоследствии бросил учебу.

Информационное агентство «Informing»

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Елена Яковлева, Денис Шальных
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