Поплавская заявила, что на НТВ отменили шоу «Звезды» из-за Киркорова

Яна Поплавская опубликовала в своем микроблоге сообщение о том, что смогла добиться отмены показа нового выпуска «Звезд» на НТВ.

Роман Голованов и Михаил Шахназаров поддержали позицию Поплавской

Произошло это после того, как она высказала критику в адрес руководства за трансляцию программы с участием Александра Реввы и Филиппа Киркорова. Общественники, включая Романа Голованова и Михаила Шахназарова, поддержали позицию Поплавской. В своем посте она также призвала подписчиков не радоваться раньше времени, поскольку официального комментария от руководства канала еще не поступило.

«Рано говорить, что нас услышали. Подождем неделю, может, все вернется на круги своя. Хочется верить, что мнение россиян имеет значение», - сказала актриса.