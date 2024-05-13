Стало известно, по какой причине Королёву вырезали из эфира концерта в честь Дня победы

Федеральные каналы придерживаются зачастую собственной логики

Илья Легостаев, музыкальный критик, заявил, что причина, по которой Наташа Королева не была включена в эфир концерта в честь Дня Победы, связана с особенностями работы федерального ТВ. Он уверяет, что федеральные каналы придерживаются зачастую собственной логики, а также критериев отбора артистов для выхода в эфиры, что может привести к подобным ситуациям.

Стоит добавить, что поклонники Наташи Королевой ожидали увидеть ее выступление в эфире, поэтому были разочарованы. Однако именно так сложились обстоятельства данного мероприятия.

Сама певица предпочитает не давать комментариев.