Певица Гагарина: телеведущая Бузова выбрала себе образ дурочки

Полина Гагарина высказала свое мнение об Ольге Бузовой во время интервью с блогером Надеждой Стрелец на ее ютуб-канале.

Честнее было бы для Ольги определить себя как шоувумен

Как отметила певица, феномен Бузовой заключается в ее образе, а не в музыкальной составляющей. Гагарина считает, что честнее было бы для Ольги определить себя как шоувумен, учитывая выбранный образ.

По мнению Гагариной, образ Бузовой подразумевает, что она представляет собой некоторую комбинацию дурочки и умницы, способной формулировать несколько умных фраз. Однако Полина счиатет, что Ольге не стоит петь или танцевать, а лучше всего она могла бы проявить себя в сфере стендапа. Певица добавила, что это именно то поле, где Бузовой хватает энергии и где она может проявить себя в полной мере, пишет Телеканал 360°.