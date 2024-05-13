В «отмене» Королевой, пославшей жест Зеленскому в Кремле, всплыло имя Азизы

Скандал вокруг исключения выступлений Наташи Королевой из телевизионного эфира нарастает. Ее номер сначала исключили из концерта, посвященного 50-летию строительства БАМа, а затем не показали в трансляции мероприятия к Дню Победы.

Автор петиции в защиту певицы, считает, что такие действия дискредитируют творчество артистки

Появилась петиция от фанатов, требующих объяснения причин. Яков Яблочник, автор петиции, считает, что такие действия дискредитируют творчество артистки. Он упомянул подобные ситуации с другими артистами, включая Азизу. Журналисты обратились к Илье Резнику и Азизе, которые подтвердили, что их патриотическая композиция также была исключена из эфира, пишет МК.