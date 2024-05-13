Соседова и Кудрявцеву довели до слез на шоу «ВИА Суперстар»

В премьерном выпуске телешоу «ВИА Суперстар» Лера Кудрявцева и Сергей Соседов проявили эмоциональную реакцию. Телеведущую и критика довели до слез.

Группа «Белорусские легенды« исполнила хит »Беловежская пуща», заставив Соседова пустить слезу. Он отметил гениальность композиции Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, а голос Валеры Дайнеко и вовсе вызвал восторг.

Кудрявцева в свой черед выразила признательность коллективу за прекрасное исполнение.

Ведущие восхитились исполненной песней

Оба ведущих восхитились тем, как музыкантам удается создавать такие проникновенные песни, и подчеркнули, что их выступление вызвало у них эмоции высшего уровня, пишет Газета ру.