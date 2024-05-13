Певец ЮрКисс уверен, что Shaman отказался ехать в Донбасс по выдуманной причине

Как пишет Телеканал 360°, Юрий Киселев, более известный россиянам как ЮрКисс, обвинил своего коллегу, Ярослава Дронова (певец Shaman) в обмане.

Артист обещал выступить в Донбассе, но впоследствии отказался

В интервью на канале Fametime TV он рассказал, что артист обещал выступить в Донбассе, но впоследствии отказался из-за надуманной причины.

«День в день Shaman отказывается по надуманной причине. Сейчас не вспомню, но потом вскрылось, что это вообще все не так», — заявил ЮрКисс.

ЮрКисс подчеркнул, что его отец, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, был готов поддержать Ярослава Дронова, поэтому этот инцидент для него стал особенно болезненным.